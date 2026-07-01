NBA-Star Leonard vor Rückkehr zu Pöltls Raptors

Seit sich Leonard direkt im Anschluss zu den Clippers verabschiedet hat, spielten beide Clubs keine große Rolle mehr im Kampf um die Meisterschaft. Leonard hatte zuvor auch mit den San Antonio Spurs im Jahr 2014 einen NBA-Titel gewonnen. In dem Team mit Routiniers wie Tim Duncan und Tony Parker wurde der Flügelspieler – wie in Toronto – zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Der Profi gilt als einer der talentiertesten und vielseitigsten Profis in der NBA, hat aber in seiner Karriere immer wieder viele Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst.