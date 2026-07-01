Mbappe-Show: Emotionaler Jubel, dann Rekord-Jagd

Mit seinem Doppelpack gegen Schweden im WM-Sechzehntelfinale (3:0) hat Frankreich-Star Kylian Mbappe die Jagd auf den Torrekord von Lionel Messi intensiviert. 18 WM-Treffer stehen nun schon auf seinem Konto. In der ewigen Bestenliste hat er damit Deutschland-Legende Miroslav Klose stehen lassen und liegt nur noch ein Tor hinter Lionel Messi. Von seinem Trainer gab es eine besondere Geste.
Zunächst lief gegen die Schweden noch nicht alles nach Plan. In der 21. Spielminute wurde ein Treffer von Mbappe aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Zwölf Minuten später landete ein schöner Schuss nur an der Stange, und in Minute 41 scheiterte der Real-Star an Schweden-Goalie Jacob Widell Zetterström.
Doch ein Mbappe lässt sich davon nicht stoppen. In der 45. Minute landete der Ball im Netz – der Stürmer grinste zunächst, machte sich dann aber auf zu seinem Trainer Didier Deschamps, der vor wenigen Tagen seine Mutter verloren hatte, und umarmte ihn. Eine schöne Aktion des Superstars.
Die Jagd auf Lionel Messi
Nach der Pause konnte Mbappe dann noch einen Treffer nachlegen. Durch seinen Doppelpack schloss er in der Torschützenliste des aktuellen Turniers mit Lionel Messi gleich. Die beiden Topstars haben jeweils sechs Tore auf ihrem Konto. Und auch in der ewigen WM-Torschützenliste duellieren sich die beiden Offensivspieler.
* = Spieler aktiv
Denn mittlerweile liegt Mbappe mit seinen 18 WM-Toren auf dem zweiten Platz, hat Klose (16 Tore) hinter sich gelassen und setzt Messi gehörig unter Druck. Nur noch ein Treffer trennt ihn vom Argentinier. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der zwölf Jahre jüngere Franzose den Rekord schnappt.
Eine besondere Anerkennung gab es schließlich noch von Trainer Deschamps. Er wechselte seinen Star kurz vor Ende der Partie aus und verneigte sich dabei vor seinem Schützling.
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