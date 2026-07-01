Mbappe-Show: Emotionaler Jubel, dann Rekord-Jagd

Mit seinem Doppelpack gegen Schweden im WM-Sechzehntelfinale (3:0) hat Frankreich-Star Kylian Mbappe die Jagd auf den Torrekord von Lionel Messi intensiviert. 18 WM-Treffer stehen nun schon auf seinem Konto. In der ewigen Bestenliste hat er damit Deutschland-Legende Miroslav Klose stehen lassen und liegt nur noch ein Tor hinter Lionel Messi. Von seinem Trainer gab es eine besondere Geste.