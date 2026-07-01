„Sendet schreckliche Botschaft an alle F1-Fahrer“

„Das sendet eine schreckliche Botschaft an alle, die in der Formel 1 fahren, besonders an die jüngere Generation. Hier geht es nicht darum, sich an die Herangehensweise des Rennleiters anzupassen, sondern darum, zu fordern, dass solche Situationen nie wieder vorkommen. Es ist, als hätte es die Tragödie von Jules Bianchi 2014 nie gegeben. Das ist wirklich schändlich“, so Alesi weiter.