Sozialleistung erschlichen: Frau (35) aufgeflogen

Die Verdächtige soll drei Jahre lang – zwischen Oktober 2021 und Oktober 2024 – die Bezirkshauptmannschaft und das Bezirksgericht in Kufstein über ihre Wohn-, Familien- und Vermögensverhältnisse schwer getäuscht haben. Dadurch erschlich sich die 35-Jährige laut Ermittlern erhöhte Sozialleistungen.