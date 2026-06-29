Iran dementiert Berichte über neue Verhandlungen

Teheran und Washington hatten am 17. Juni in einem Abkommen die „unverzügliche“ Einstellung aller Kämpfe vereinbart. Zudem sagte die iranische Regierung zu, Handelsschiffen für vorerst 60 Tage eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu ermöglichen. In der Nacht auf Freitag und in der Nacht auf Samstag griff das US-Militär jedoch wieder Ziele im Iran an, was das iranische Militär mit Angriffen auf die Golfstaaten Bahrain und Kuwait beantwortete. Anlass für die neuerlichen Gefechte war nach Angaben des US-Regionalkommandos CENTCOM ein iranischer Drohnenangriff auf einen Öltanker in der Straße von Hormuz.