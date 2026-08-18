Erst Regenschauer, dann räumt die Nacht auf

Doch je später die Nacht, desto freundlicher wird die Wetterstimmung. Nach Mitternacht beginnen die Wolken langsam aufzureißen. Besonders im Süden tun sich immer größere Lücken am Himmel auf – und bis zum Morgen dürfte dort bereits deutlich mehr Sternenlicht durchblitzen. Gleichzeitig weht der Wind nur noch schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, einzig in höheren Lagen kann er zwischendurch noch einmal etwas kräftiger durchs Land pfeifen.