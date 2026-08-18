Erst Regenschauer, dann räumt die Nacht auf

Noch zeigt sich der Himmel über Österreich am Dienstagabend von seiner etwas mürrischen Seite. Dicke Wolken ziehen übers Land, an der Alpennordseite gibt es noch einzelne Regenschauer. Auch im Norden und Osten kann es am Abend nass werden.
Doch je später die Nacht, desto freundlicher wird die Wetterstimmung. Nach Mitternacht beginnen die Wolken langsam aufzureißen. Besonders im Süden tun sich immer größere Lücken am Himmel auf – und bis zum Morgen dürfte dort bereits deutlich mehr Sternenlicht durchblitzen. Gleichzeitig weht der Wind nur noch schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, einzig in höheren Lagen kann er zwischendurch noch einmal etwas kräftiger durchs Land pfeifen.
Bei 11 bis 19 Grad bleibt die Nacht angenehm mild. Wer früh unterwegs ist, darf sich also vielerorts auf durchaus angenehme Temperaturen freuen.
Regen macht am Mittwoch vielerorts Pause
Und dann heißt es: Vorhang auf für einen freundlicheren Mittwoch! Ein Zwischenhoch lässt nach Auflösung der letzten nächtlichen Wolken vielerorts die Sonne strahlen. Große Regenschauer bleiben die seltene Ausnahme. Am Nachmittag werden außerdem wieder 26 bis 32 Grad erwartet.
Die Nacht bringt somit noch ein paar nasse Abschiedsgrüße, danach räumt der Himmel immer mehr auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.