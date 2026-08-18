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Wolken ziehen ab

Erst Regenschauer, dann räumt die Nacht auf

Österreich
18.08.2026 18:00
Regenschauer ziehen am Abend noch über Österreich – in der Nacht lockert es zunehmend auf. ...
Regenschauer ziehen am Abend noch über Österreich – in der Nacht lockert es zunehmend auf. (Symbolbild)(Bild: Helga P-A. - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Noch zeigt sich der Himmel über Österreich am Dienstagabend von seiner etwas mürrischen Seite. Dicke Wolken ziehen übers Land, an der Alpennordseite gibt es noch einzelne Regenschauer. Auch im Norden und Osten kann es am Abend nass werden.

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Doch je später die Nacht, desto freundlicher wird die Wetterstimmung. Nach Mitternacht beginnen die Wolken langsam aufzureißen. Besonders im Süden tun sich immer größere Lücken am Himmel auf – und bis zum Morgen dürfte dort bereits deutlich mehr Sternenlicht durchblitzen. Gleichzeitig weht der Wind nur noch schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, einzig in höheren Lagen kann er zwischendurch noch einmal etwas kräftiger durchs Land pfeifen.

Bei 11 bis 19 Grad bleibt die Nacht angenehm mild. Wer früh unterwegs ist, darf sich also vielerorts auf durchaus angenehme Temperaturen freuen.

Regen macht am Mittwoch vielerorts Pause
Und dann heißt es: Vorhang auf für einen freundlicheren Mittwoch! Ein Zwischenhoch lässt nach Auflösung der letzten nächtlichen Wolken vielerorts die Sonne strahlen. Große Regenschauer bleiben die seltene Ausnahme. Am Nachmittag werden außerdem wieder 26 bis 32 Grad erwartet.

Die Nacht bringt somit noch ein paar nasse Abschiedsgrüße, danach räumt der Himmel immer mehr auf.

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