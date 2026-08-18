Jetzt Festivalpässe für den Liquid Market sichern

Cocktails, elektronische Beats und echtes Festivalfeeling mitten in Wien: Von 27. bis 29. August 2026 steigt der Liquid Market Vienna im Wild im West. Mit dabei sind heuer auch El Tony Mate und die Grelle Forelle mit einem eigenen Pop-up-Club. Die „Krone“ verlost 2x2 Festivalpässe für das Event.
Drei Tage lang dreht sich beim Liquid Market alles um außergewöhnliche Drinks, kulinarische Highlights und Festivalstimmung. El Tony Mate ist erstmals beim Festival vertreten und bringt gemeinsam mit der Grellen Forelle einen eigenen Pop-up-Club auf das Gelände. Damit trifft Cocktailfestival auf Wiener Clubkultur. Für den passenden Sound sorgen unter anderem Anna Ullrich, Modul Kollektiv, Fourtex, Suitside, Aschenbrenner und Alexis Hera. Sie bespielen den Pop-up-Club an den drei Festivaltagen mit elektronischer Musik.
Afterparty am Samstag
Ein besonderes Highlight wartet am Samstag, 29. August: Nach dem regulären Festivalprogramm geht es direkt am Gelände mit der El Tony Mate x Grelle Forelle Pop-up Club Afterparty weiter. Diese findet exklusiv für Besucher des Liquid Market von 22 bis 2 Uhr statt. Auch an der Bar steht die Kooperation im Mittelpunkt. Serviert werden unter anderem die Signature Drinks Turbo Tony und Tony Spritz. Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann El Tony Mate auch pur genießen.
2x2 Festivalpässe gewinnen
Wer beim Liquid Market Vienna Cocktails, Musik und Festivalstimmung erleben möchte, hat mit der „Krone“ jetzt die Chance dazu. Wir verlosen 2x2 Festivalpässe für das Festival von 27. bis 29. August im Wild im West beim Apa Tower in Wien. Das Festivalprogramm läuft täglich von 15 bis 22 Uhr. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück beim Liquid Market Vienna dabei sein!
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.