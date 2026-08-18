Jetzt Festivalpässe für den Liquid Market sichern

Afterparty am Samstag

Ein besonderes Highlight wartet am Samstag, 29. August: Nach dem regulären Festivalprogramm geht es direkt am Gelände mit der El Tony Mate x Grelle Forelle Pop-up Club Afterparty weiter. Diese findet exklusiv für Besucher des Liquid Market von 22 bis 2 Uhr statt. Auch an der Bar steht die Kooperation im Mittelpunkt. Serviert werden unter anderem die Signature Drinks Turbo Tony und Tony Spritz. Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann El Tony Mate auch pur genießen.