Frage nach Föhrenwald-Entminung flammt neu auf

Spezialist: „Gebiet müsste händisch abgesucht werden“

Stefan Plainer, Geschäftsführer der Firma EOD Munitionsbergung in Oberösterreich, kennt das betroffene Gebiet. Und er weiß, wie zeitintensiv die Suche nach Munition hier wäre. „Das Problem ist, dass hier viele Bäume sind“, so Plainer. Denn somit könne man nicht einfach mit den Suchgeräten, die in etwa größeren Rasenmähern ähneln, durchfahren. „Im konkreten Fall müsse man mit Handgeräten, die bei eisenmetalischen Objekten anschlagen, durchgehen“. Zwei Personen – einer mit Sonde und einer mit Spaten – würden dabei das Gebiet rasterförmig durchforsten. Und überall dort, wo es piepst, müsse man graben, erklärt Plainer.