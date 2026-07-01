Willkommen zur Elektro-Häschenschau via Guckloch

„In meiner neuen Serie zeige ich Hybride an ausgesuchten, historisch belegten Kraftorten Österreichs, immer zwischen Mitternacht und 1 Uhr nachts aufgenommen“, sagt der 1975 in Gaschurn (Vorarlberg) geborene Zink, „es geht einerseits um die Auseinandersetzung von „Anima und Animus“ und jenen Lebewesen Licht zu geben, die vom Radar auch aufgrund des Artensterbens verschwinden. So habe ich diese Kraftorte bewusst aufgesucht, dort war ich überrascht, dass viele Personen dort während dieser Stunden meditieren, um sich von der Welt loszulösen. Im Gespräch mit diesen Personen erfuhr ich, dass früher viele Wildtiere wie Totems zu Besuch kamen, diese aber immer mehr verschwinden. Diesen Erscheinungen gebe ich Raum!“