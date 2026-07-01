Frischer Theaterwind zum Jubiläum an der Rax

Die Fledermaus ist im Großen Saal des Theaters Reichenau zu sehen. Es spielen unter anderem Raphael von Bargen, Eva Mayer, Julia Edtmeier, Sebastian Wendelin.

Das Regieduo Nils Strunk & Lukas Schrenk hat das Stück bearbeitet und versetzt es in die „Roaring Twenties“. Termine von 1. Juli bis zum 2. August

Karten unter www.festspiele-reichenau.at