Heftiger Aufprall auf A9: Motor aus Auto gerissen

Das Auto drehte sich und krachte mit voller Wucht gegen die Leitschiene. Die Aufprallenergie war so enorm, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde und mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der völlig zerstörte Pkw blieb schließlich quer auf den beiden Fahrstreifen stehen.