Heftiger Aufprall auf A9: Motor aus Auto gerissen

Ein heftiges Gewitter dürfte Montagabend einem Autofahrer auf der A9, Pyhrnautobahn, zum Verhängnis geworden sein. Zwischen Mautern und Kalwang geriet der Pkw gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Linz vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Der Lenker hatte Riesenglück.
Das Auto drehte sich und krachte mit voller Wucht gegen die Leitschiene. Die Aufprallenergie war so enorm, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde und mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der völlig zerstörte Pkw blieb schließlich quer auf den beiden Fahrstreifen stehen.
Sperre Richtung Linz
Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde von Feuerwehrsanitätern erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Kalwang gebracht.
Die Feuerwehren Kalwang und Mautern sicherten die Unfallstelle, banden ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten die Bergung des Unfallwagens. Für die Dauer der Arbeiten musste die A9 in Fahrtrichtung Linz rund eineinhalb Stunden lang vollständig gesperrt werden.
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