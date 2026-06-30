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Norden der Steiermark

Erste Unwetter hielten Feuerwehren auf Trab

Steiermark
30.06.2026 09:57
Montagabend standen in Kapfenberg mehrere Feuerwehren im Einsatz.
Montagabend standen in Kapfenberg mehrere Feuerwehren im Einsatz.(Bild: FF Kapfenberg-Parschlug)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Wetterumschwung steht bevor – und erste Vorboten waren in der Steiermark bereits spürbar: So löste gestern etwa im Raum Kapfenberg ein heftiges Gewitter zahlreiche Notrufe aus. Heute und morgen werden weitere Unwetter erwartet, weshalb auch in Schladming die Warnstufe aufrecht bleibt.

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In Kapfenberg zog Montagabend eine heftige Gewitterzelle über das Stadtgebiet. Alle Kapfenberger Feuerwehren standen im Einsatz. Die Stadtfeuerwehr rückte innerhalb von knapp zwei Stunden zu rund 20 Einsätzen aus. Umgestürzte Bäume, beschädigte Fenster und ein in Mitleidenschaft gezogener Kamin zählten zu den Folgen des Unwetters.

Auch Rüsthaus betroffen
Auch die Feuerwehren Diemlach und Parschlug waren bis in die Abendstunden beziehungsweise bis Mitternacht gefordert. In Diemlach beschädigte ein umgestürzter Baum eine Stromleitung, zudem wurde ein Hausdach teilweise abgedeckt. Ein Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb stellte sich glücklicherweise als Täuschungsalarm heraus.

(Bild: Feuerwehr Stadt Kapfenberg)
(Bild: Feuerwehr Stadt Kapfenberg)
(Bild: FF Kapfenberg-Parschlug)

Im Ortsteil Parschlug setzte ein schweres Hagelunwetter zahlreiche Keller und Garagen unter Wasser. Sogar das Rüsthaus der Feuerwehr blieb von Wassereintritt nicht verschont. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Alarmmodus in Schladming
Angespannt bleibt die Situation auch im Bezirk Liezen. Nach dem Murenabgang im Untertal bei Schladming wurde Dienstagfrüh bekannt gemacht, dass das Geschiebeauffangbecken des Dürrenbachs im Ortsteil Oberhaus mit rund 30.000 bis 40.000 Kubikmetern Geröll vollständig gefüllt ist. Als Vorsichtsmaßnahme wurden am Montagabend Bewohner von 47 Gebäuden über eine mögliche Evakuierung im Fall weiterer Starkregen informiert.

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Neun Feuerwehren mit insgesamt 63 Kräften standen gemeinsam mit Bergrettung, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz. Die vorsorgliche Warnung gilt vorerst bis Donnerstag. Derzeit wird die Lage gemeinsam mit Behörden und Experten laufend neu bewertet.

Unwetter am Mittwoch
Nach den heftigen Unwettern bleibt die Wetterlage angespannt: Heute soll das Thermometer in der Steiermark erneut auf bis zu 36 Grad klettern. Am Nachmittag und Abend können sich dann vor allem über dem Bergland wieder kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln. Am morgigen Mittwoch ist im ganzen Land mit heftigen Unwettern zu rechnen.

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