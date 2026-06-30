Erste Unwetter hielten Feuerwehren auf Trab

Unwetter am Mittwoch

Nach den heftigen Unwettern bleibt die Wetterlage angespannt: Heute soll das Thermometer in der Steiermark erneut auf bis zu 36 Grad klettern. Am Nachmittag und Abend können sich dann vor allem über dem Bergland wieder kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln. Am morgigen Mittwoch ist im ganzen Land mit heftigen Unwettern zu rechnen.