Abstieg trotz Punktegewinn: Reformen gefordert

Wie es wesentlich runder laufen könnte, würden die Dänen beweisen, die nicht nur bei der Fußball-Europameisterschaft 1992 völlig überraschend für den Titelgewinn gesorgt hatten. Auch in Sachen Verwaltung und Effizienz agieren die Skandinavier meisterlich: Während das sechs Millionen Einwohner starke Dänemark mit nur 98 Kommunen auskommt, leistet sich Österreich mit gut neun Millionen Einwohnern einen dichten Dschungel aus Bund, Ländern, Bezirken und über 2000 Gemeinden. Beim faktischen Pensionsantrittsalter und der Kinderbetreuung hinkt man ebenfalls weit hinterher, was dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte entzieht. „Dänemark steht vor den gleichen Herausforderungen wie wir – Demografie, Fachkräftemangel oder hohe Energiekosten. Der Unterschied liegt nicht in den Problemen, sondern im Umgang damit – und in konsequenten Reformen“, analysierte Hartmann. Dänemark zeige, dass kleine Länder durch konsequente Reformen dauerhaft zur europäischen Spitze gehören können.