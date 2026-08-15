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2. Test in Tschechien

Youngster debütiert bei Eisbullen-Niederlage

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.08.2026 20:16
Nissner (re.) traf für die Eisbullen gegen Mountfield.
Nissner (re.) traf für die Eisbullen gegen Mountfield.(Bild: BENY-PHOTO)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zweiter Test, zweite Niederlage! Ex-Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg unterlag am Samstag dem tschechischen Erstligisten Mountfield. In Hradec Kralove mussten die Eisbullen eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen hinnehmen. Dabei debütierte ein Youngster erstmals für die Profimannschaft von Cheftrainer Alan Letang.

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Deutlich besser traten die Eisbullen im zweiten Testspiel unter Neo-Cheftrainer Alan Letang auf. Nach der 1:5-Niederlage am Mittwoch in Budweis mussten sich die Salzburger (noch ohne Thomas Raffl und Neuzugang Nick Poisson) zwar auch dem zweiten tschechischen Erstligisten Mountfield geschlagen geben, allerdings erst nach Penaltyschießen mit 1:2. Youngster Nikita Bloch feierte dabei sein Profi-Debüt im Trikot der Salzburger.

Alle vier Penaltyschützen vergeben für Salzburg
Für die Bulls traf Benjamin Nissner zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Im Penaltyschießen vergaben dann aber mit Mario Huber, Profi-Debütant Nikita Bloch, Torschütze Nissner und Neuzugang Wyatt Kalynuk gleich alle vier angetretenen Schützen teilweise kläglich. 

Cheftrainer Alan Letang war trotz der zweiten Testspiel-Niederlage binnen vier Tage in Tschechien zufrieden: „Ich denke, wir haben heute einen deutlichen Schritt im Vergleich zum ersten Spiel gemacht. Wir waren insgesamt schärfer, die Ausführung war sauberer und wir hatten von Beginn an mehr Energie“, sagte der 50-Jährige nach der Partie.

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Auf Red Bull Salzburg wartet Turnier in Zell am See
Kommendes Wochenende steht für die Salzburger das alljährliche Einladungsturnier RB Salute in Zell am See auf dem Programm. Freitagabend (19.30) stehen die Mozartstädter dabei Schwesterklub Red Bull München gegenüber. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei wartet dann der Sieger aus der Partie Pardubice (Tch) gegen Biel (Sz).

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