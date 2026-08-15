Youngster debütiert bei Eisbullen-Niederlage

Deutlich besser traten die Eisbullen im zweiten Testspiel unter Neo-Cheftrainer Alan Letang auf. Nach der 1:5-Niederlage am Mittwoch in Budweis mussten sich die Salzburger (noch ohne Thomas Raffl und Neuzugang Nick Poisson) zwar auch dem zweiten tschechischen Erstligisten Mountfield geschlagen geben, allerdings erst nach Penaltyschießen mit 1:2. Youngster Nikita Bloch feierte dabei sein Profi-Debüt im Trikot der Salzburger.