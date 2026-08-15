Youngster debütiert bei Eisbullen-Niederlage

Zweiter Test, zweite Niederlage! Ex-Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg unterlag am Samstag dem tschechischen Erstligisten Mountfield. In Hradec Kralove mussten die Eisbullen eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen hinnehmen. Dabei debütierte ein Youngster erstmals für die Profimannschaft von Cheftrainer Alan Letang.
Deutlich besser traten die Eisbullen im zweiten Testspiel unter Neo-Cheftrainer Alan Letang auf. Nach der 1:5-Niederlage am Mittwoch in Budweis mussten sich die Salzburger (noch ohne Thomas Raffl und Neuzugang Nick Poisson) zwar auch dem zweiten tschechischen Erstligisten Mountfield geschlagen geben, allerdings erst nach Penaltyschießen mit 1:2. Youngster Nikita Bloch feierte dabei sein Profi-Debüt im Trikot der Salzburger.
Alle vier Penaltyschützen vergeben für Salzburg
Für die Bulls traf Benjamin Nissner zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Im Penaltyschießen vergaben dann aber mit Mario Huber, Profi-Debütant Nikita Bloch, Torschütze Nissner und Neuzugang Wyatt Kalynuk gleich alle vier angetretenen Schützen teilweise kläglich.
Cheftrainer Alan Letang war trotz der zweiten Testspiel-Niederlage binnen vier Tage in Tschechien zufrieden: „Ich denke, wir haben heute einen deutlichen Schritt im Vergleich zum ersten Spiel gemacht. Wir waren insgesamt schärfer, die Ausführung war sauberer und wir hatten von Beginn an mehr Energie“, sagte der 50-Jährige nach der Partie.
Auf Red Bull Salzburg wartet Turnier in Zell am See
Kommendes Wochenende steht für die Salzburger das alljährliche Einladungsturnier RB Salute in Zell am See auf dem Programm. Freitagabend (19.30) stehen die Mozartstädter dabei Schwesterklub Red Bull München gegenüber. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei wartet dann der Sieger aus der Partie Pardubice (Tch) gegen Biel (Sz).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.