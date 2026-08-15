Wien-Favoriten war für Austria keine Reise wert

„Sehr ärgerlich und ein bitteres Spiel für uns, weil wir den Anspruch haben, jede Partie zu gewinnen. Solche Spiele gehören aber dazu“, sagte der 21-jährige Torschütze, der im Sommer vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger Elversberg an die Salzach wechselte, nach der ersten Leerfahrt der Saison.