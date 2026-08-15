Wien-Favoriten war für Austria keine Reise wert

Die Serie von drei Pflichtspielsiegen in Folge ist für Austria Salzburg am Samstag gerissen. Die Maxglaner unterlagen bei den Young Violets klar. Ein Neuzugang traf dabei erstmals für den Traditionsklub.
„So Amateurmannschaften sind immer top ausgebildet“, warnte Austria Salzburgs Sportchef Roland Kirchler vor der Abreise zum Verteilerkreis nach Wien-Favoriten. Der Tiroler sollte am Ende Recht behalten. Bei den Young Violets kassierten die Maxglaner eine 1:3-Niederlage und damit die erste Pflichtspiel-Pleite der noch jungen Zweitliga-Saison.
Dabei war die Messe in Wien-Favoriten bereits nach 45 Minuten gelesen. Noel Polonkai (10.), Valentin Toifl (27.) und Marijan Österreicher (45.) sorgten schon zur Pause für einen deutlichen 0:3-Rückstand der Salzburger Austria.
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Joker sorgt für Ehrentreffer in Wien-Favoriten
Dem eingewechselten Neuzugang Mohammad Mahmoud (62.) gelang nach einer guten Stunde das 1:3. Der Treffer des Deutsch-Palästinensers sollte am Ende aber nur mehr Ergebniskosmetik sein, konnten die Maxglaner keine Aufholjagd mehr starten. In der Nachspielzeit kassierte Verteidiger Raphael Hofer noch die gelb-rote Karte.
Sehr ärgerlich und ein bitteres Spiel für uns, weil wir den Anspruch haben, jede Partie zu gewinnen.
Mohammad MAHMOUD, Stürmer Austria Salzburg
„Sehr ärgerlich und ein bitteres Spiel für uns, weil wir den Anspruch haben, jede Partie zu gewinnen. Solche Spiele gehören aber dazu“, sagte der 21-jährige Torschütze, der im Sommer vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger Elversberg an die Salzach wechselte, nach der ersten Leerfahrt der Saison.
Austrias Mahmoud schüttelt Niederlage ab
Kommenden Freitag soll die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen, wenn Kapfenberg gastiert. „Dann werden wir versuchen, dort weiterzumachen, wo wir in den letzten Wochen bereits waren“, gab sich Mahmoud kämpferisch.
Zum Kehraus der dritten Zweitliga-Runde gastiert Liefering am Sonntag (10.30) ebenfalls in der Bundeshauptstadt. Die Jungbullen reisen zur Vienna.
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