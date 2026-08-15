„Das muss man abgebrühter über die Zeit bringen!“

Später Ausgleich kostet Wals-Grünau zwei Punkte

Denn nachdem die jungen Athletiker durch Kevin Lebersborger (77.) auf 3:2 herankamen, gelang Paul Krapf (85.) in der Schlussphase doch noch der 3:3-Ausgleich. Der 17-Jährige fixierte damit die Punkteteilung im Flachgau. Einen Grund zum Feiern hatten die Grünauer trotz des späten Remis aber dennoch. David Ebner feierte nach über einem Jahr sein Comeback. „Aufgrund der Ausfälle habe ich ihn heute von Anfang an gebracht. Das hat mich wirklich sehr gefreut, ihn wieder spielen zu sehen“, schilderte Huber-Rieder.