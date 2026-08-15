„Das muss man abgebrühter über die Zeit bringen!“

Mit einem Unentschieden musste sich am Samstag Wals-Grünau in der Regionalliga Nord begnügen. Die Flachgauer verspielten dabei gegen die LASK Amateure einen Zwei-Tore-Vorsprung sowie zwei wichtige Punkte.
Am Ende wurde es „nur“ ein 3:3-Unentschieden gegen die Amateure des LASK. Wals-Grünau bleibt damit zwar weiterhin ungeschlagen in der Regionalliga Nord, den Sieg gegen die Stahlstädter hätte man sich allerdings doch gerne gesichert. „Drei Punkte hat man natürlich immer lieber. So einen Vorsprung muss man am Ende einfach abgebrühter über die Zeit bringen“, ärgerte sich Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder kurz nach der Partie im Interview mit der „Krone“.
Nach dem Spiel unter der Woche sind vielleicht auch etwas die Kräfte ausgegangen.
Bernhard HUBER-RIEDER, Cheftrainer Wals-Grünau
Valdrin Kadrija (6.) sorgte für die frühe Führung der Hausherren, ehe die Gäste aus Oberösterreich durch Samuel Mohammad (31.) den Ausgleich erzielen konnten. Nach dem Seitenwechsel gaben die Flachgauer den Ton an und stellten per Doppelschlag von Lucas Wildmann (63.) und Christian Schnöll (66.) auf 3:1. Dann schlich sich aber doch noch der Schlendrian ein. „Nach dem Spiel unter der Woche sind vielleicht auch etwas die Kräfte ausgegangen“, so Huber-Rieder weiter.
Später Ausgleich kostet Wals-Grünau zwei Punkte
Denn nachdem die jungen Athletiker durch Kevin Lebersborger (77.) auf 3:2 herankamen, gelang Paul Krapf (85.) in der Schlussphase doch noch der 3:3-Ausgleich. Der 17-Jährige fixierte damit die Punkteteilung im Flachgau. Einen Grund zum Feiern hatten die Grünauer trotz des späten Remis aber dennoch. David Ebner feierte nach über einem Jahr sein Comeback. „Aufgrund der Ausfälle habe ich ihn heute von Anfang an gebracht. Das hat mich wirklich sehr gefreut, ihn wieder spielen zu sehen“, schilderte Huber-Rieder.
Auch Grödig ist am Feiertag im Einsatz. Die Mannschaft von Cheftrainer Arsim Deliu gastiert bei den Amateuren von Bundesliga-Klub Ried und lag zur Pause im Innviertel mit 0:2 zurück.
Erster Saisonsieg in Regionalliga: Großer Jubel am Wallersee
Schon am Freitag sicherte sich Seekirchen gegen Kuchl (2:1) die ersten Punkte der noch jungen Saison, während Hallein in der Nachspielzeit Bad Schallerbach unterlag. Saalfelden rutschte mit einer 1:2-Derbyniederlage in St. Johann nicht nur in die Krise, sondern auch punktlos an das Tabellenende der Regionalliga Nord.
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