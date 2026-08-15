E-Biker (64) kam bei Sturz im Pinzgau ums Leben

Ein 64-jähriger Deutscher ist am Freitag mit seinem E-Bike im Pinzgau (Salzburg) gestürzt und gestorben. Zeugen leisteten noch Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.
Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren jedoch erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Weshalb der Berliner auf einem Radweg in Leogang stürzte, ist laut der Polizei Salzburg bisher unklar.
Sie schloss ein Fremdverschulden aus. Der Unfall ereignete sich am Freitag um kurz nach 12 Uhr.
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