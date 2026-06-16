Verkehrsunfall löst Stau und Wartezeiten aus

Ersten Meldungen zufolge ereignete sich ein Verkehrsunfall in den Morgenstunden des Dienstages im Bereich der Autobahn-Auffahrt Salzburg-Nord. Die Folge: Stau und bis zu 45 Minuten Wartezeit auf der B156 bis nach Anthering sowie auf der Mattseer Landesstraße Richtung Salzburg.
Noch gibt es keine genauen Informationen zu dem Verkehrsunfall, der sich Dienstagvormittag im Bereich der A1-Auffahrt bei Salzburg-Nord ereignet hatte. Durch den Berufsverkehr bildete sich aber rasch Stau mit Wartezeiten bis zu 45 Minuten.
Die Blechkolonne reichte auf der B156 bis nach Anthering zurück. Verzögerungen gibt es zudem auf der Mattseer Landesstraße sowie der Oberndorfer Straße in Richtung der Landeshauptstadt.
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