Verkehrsunfall löst Stau und Wartezeiten aus

Ersten Meldungen zufolge ereignete sich ein Verkehrsunfall in den Morgenstunden des Dienstages im Bereich der Autobahn-Auffahrt Salzburg-Nord. Die Folge: Stau und bis zu 45 Minuten Wartezeit auf der B156 bis nach Anthering sowie auf der Mattseer Landesstraße Richtung Salzburg.