Wandergruppe entdeckte toten Bergsteiger

Eine schöne Bergtour auf das Kreuzeck wollte eine Gruppe am Montag unternehmen. Doch unter dem Gipfel entdeckten die Bergsteiger eine leblose Person.
Auf das Kreuzeck wollte am Montag eine Wandergruppe. Gegen 8 Uhr brachen die Bergsteiger von der Feldner Hütte auf. Etwa 200 Höhenmeter unter dem Gipfel machten sie eine schreckliche Entdeckung: Sie stießen auf eine leblose männliche Person.
Sofort alarmierten die Wanderer die Rettungskräfte. Der Notarzt des ÖAMTC-Hubschraubers Christophorus 7 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Polizeibeamte konnten die Identität des Verstorbenen klären: Es handelt sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau.
Laut polizeilichen Ermittlungen war der 67-Jährige vermutlich am Vortag auf den Gipfel des Kreuzecks aufgestiegen und beim Abstieg im steilen und felsdurchsetzten Gelände gestürzt. Dabei dürfte er die tödlichen Verletzungen erlitten haben.
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