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449 Euro: Kärnten Ticket wird ab Mittwoch teurer

Kärnten
30.06.2026 08:00
Über 18.000 Kärntner nutzen das Öffi-Ticket
Über 18.000 Kärntner nutzen das Öffi-Ticket(Bild: Kärnten Bus)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Die Jahreskarte für die Kärntner Öffis ohne Ermäßigungen kostet ab 1. Juli 449 Euro, liegt damit aber deutlich unter dem ursprünglichen Preis von 550 Euro, der Anfang 2022 fällig war.

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Bei seiner Einführung im Jänner 2022 kostete das Kärnten Ticket, mit dem man alle Öffis kostenlos nutzen kann, pro Jahr noch 550 Euro. Ein Jahr danach wurde der Preis auf 399 Euro reduziert – seitdem geht es wieder nach oben.

Ab 1. Juli kostet das Kärnten Ticket ohne Ermäßigung jetzt 449 Euro – ein Anstieg von knapp 4,4 Prozent. „Es ist und bleibt auch weiterhin höchst attraktiv“, erklärt Adrian Plessin, Leiter Wirtschaftsabteilung Land Kärnten. „Zusätzlich wird das Verkehrsangebot in ganz Kärnten laufend verbessert.“

Preisanpassung beim „Kärnten Ticket“

  • Classic: 449 Euro (2025: 430 Euro)
  • Jugend: 335 Euro (2025: 320 Euro)
  • Senior: 335 Euro (2025: 320 Euro)
  • Spezial: 215 Euro (2025: 210 Euro)
  • Familienaufzahlung: 120 Euro (2025: 115 Euro)

In Zahlen sind das insgesamt 3,2 Millionen Angebotskilometer mehr im Bahnverkehr, 1,9 Millionen Kilometer im Busverkehr und Mikro-ÖV-Lösungen in über 80 Kärntner Gemeinden. „Das Land Kärnten stützt den Ticketpreis auch weiterhin erheblich, um Pendlerinnen und Pendler zu entlasten“, betont Plessin. Derzeit nehmen 18.363 Kärntner das Angebot in Anspruch – das Klimaticket Österreich wird von 11.186 Personen genutzt.

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