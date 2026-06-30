449 Euro: Kärnten Ticket wird ab Mittwoch teurer

In Zahlen sind das insgesamt 3,2 Millionen Angebotskilometer mehr im Bahnverkehr, 1,9 Millionen Kilometer im Busverkehr und Mikro-ÖV-Lösungen in über 80 Kärntner Gemeinden. „Das Land Kärnten stützt den Ticketpreis auch weiterhin erheblich, um Pendlerinnen und Pendler zu entlasten“, betont Plessin. Derzeit nehmen 18.363 Kärntner das Angebot in Anspruch – das Klimaticket Österreich wird von 11.186 Personen genutzt.