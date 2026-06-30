Geschwister-Treffen bei der Mutter der Starnächte

Kostenlose Anreise mit den Öffis

Wie auch bei allen anderen Ostbucht-Events von 3. bis 12. Juli (Matakustix Show und den Konzerten von Andreas Gabalier, Mark Forster und Pizzera & Jaus). Zumal die Anreise zu den Veranstaltungen völlig stressfrei ist – wofür die öffentlichen Verkehrsmittel der Klagenfurt Mobil GmbH sorgen. Denn Besucher mit gültigen Eintrittskarten können die KMG Busse jeweils ab drei Stunden vor Konzertbeginn bis Fahrplanende kostenlos nutzen. Und: Am 11. und 12. Juli kommen zusätzliche Shuttle zum Einsatz (ab Haltestelle Schiffsanlegestelle bis Heiligengeistplatz).