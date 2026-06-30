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Maite Kelly an Bord

Geschwister-Treffen bei der Mutter der Starnächte

Kärnten
30.06.2026 04:01
Mit neuen Hits im Gepäck kehrt Maite Kelly zur Starnacht zurück.
Mit neuen Hits im Gepäck kehrt Maite Kelly zur Starnacht zurück.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Nach Angelo Kelly hat nun auch Schwester und Schlagerstar Maite ihr Kommen zum Ostbucht-Event-Highlight am 10. und 11. zugesagt. 

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„Familiär, es fühlt sich an wie nach Hause kommen“ – dies ist sehr oft zu hören, wenn die Künstler von ihren Starnachtauftritten schwärmen. Und diesen Sommer kann man dies beim Event-Highlight am Wörthersee sogar wortwörtlich nehmen. Denn nun ist es offiziell: Die erfolgreiche Schlagersängerin und Songwriterin Maite Kelly wird ebenfalls am 10. und 11. Juli in der Ostbucht anlegen.

Das jüngste Mitglied der einst weltberühmten Kelly Family ist in der Ostbucht dabei und trifft ...
Das jüngste Mitglied der einst weltberühmten Kelly Family ist in der Ostbucht dabei und trifft auf seine Schwester.(Bild: Angelo Kelly)

Sie sitzt somit im selben Boot, wie ihr jüngerer Bruder Angelo Kelly, der ebenfalls bei der Mutter aller Starnächte anheuert. Womit die beiden „Kücken“ der einst weltberühmten Kelly Family ihrem älteren Bruder Michael Patrick folgen, der die Fans vergangenes Jahr verzauberte. Mit in ihren Seerucksack wird Powerfrau Maite auch ihre neuen Single packen – und wer weiß: Vielleicht kommt es ja auch zu einem spontanen Duett des Geschwisterpaares. Gemeinsame Hits hätten sie ja zu genüge.

Bühne feiert Premiere
Somit reihen sich die beiden in eine lange Liste an Top-Künstlern (Al Bano, Semino Rossi, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Christina Stürmer, Pizzera & Jaus etc.) ein, die in eineinhalb Wochen die Besucher am Wörthersee auf der brandneuen Starnacht-Bühne mit noch mehr Fan-Nähe begeistern werden. Und Dank der Koralmbahnstrecke freut man sich schon jetzt auf ein bunt gemischtes, rot-weiß-rotes Publikum.

Kostenlose Anreise mit den Öffis
Wie auch bei allen anderen Ostbucht-Events von 3. bis 12. Juli (Matakustix Show und den Konzerten von Andreas Gabalier, Mark Forster und Pizzera & Jaus). Zumal die Anreise zu den Veranstaltungen völlig stressfrei ist – wofür die öffentlichen Verkehrsmittel der Klagenfurt Mobil GmbH sorgen. Denn Besucher mit gültigen Eintrittskarten können die KMG Busse jeweils ab drei Stunden vor Konzertbeginn bis Fahrplanende kostenlos nutzen. Und: Am 11. und 12. Juli kommen zusätzliche Shuttle zum Einsatz (ab Haltestelle Schiffsanlegestelle bis Heiligengeistplatz).

Karten für die Starnächte am 10. und 11. Juli unter www.starnacht.tv, und für die weiteren Ostbucht Konzerte auf www.ip-media.tv, in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen.

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