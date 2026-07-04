Paraguay-Fan: Jubelt sie auch gegen Frankreich so?

Wobei das Beinahe-Hoppala beim Deutschland-Spiel ja wirklich auch nicht nur ansatzweise kalkulierbar war. Da setzt sich Frau Olmedo eh schon hochgeschlossen bis zum Anschlag vors TV-Gerät, will in bieder-prüdem Kleidungsstil den sensationellen Aufstieg ihres Landes gegen Deutschland feiern – und dann hat sie plötzlich, wie aus dem heiterem Himmel kommend, buchstäblich alle Hände voll zu tun, um ihre Oberweite unter Kontrolle zu halten. Sachen gibt‘s. Und dass zufällig gerade auch noch die Handy-Kamera auf sie gerichtet ist, während gerade alles in genau diese Richtung zu purzeln droht? Passiert halt manchmal tatsächlich. Also ab damit auf Instagram. Was auch sonst?