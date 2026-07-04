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Heute WM-Achtelfinale

Paraguay-Fan: Jubelt sie auch gegen Frankreich so?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 10:54
Unfallfrei zu jubeln ist für Marisol Olmedo eine nicht ganz „g‘mahte Wiesn“.
Unfallfrei zu jubeln ist für Marisol Olmedo eine nicht ganz „g‘mahte Wiesn“.(Bild: Instagram.com/marisololmedoo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Erfolgserlebnis von Paraguay gegen Frankreich heute im WM-Achtelfinale kann für Marisol Olmedo zur logistischen Herausforderung werden. Sie muss – wie beim Deutschland-Spiel unter Beweis gestellt – schon aufpassen, dass alles an ihr dort bleibt, wo es hingehört.

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Wobei das Beinahe-Hoppala beim Deutschland-Spiel ja wirklich auch nicht nur ansatzweise kalkulierbar war. Da setzt sich Frau Olmedo eh schon hochgeschlossen bis zum Anschlag vors TV-Gerät, will in bieder-prüdem Kleidungsstil den sensationellen Aufstieg ihres Landes gegen Deutschland feiern – und dann hat sie plötzlich, wie aus dem heiterem Himmel kommend, buchstäblich alle Hände voll zu tun, um ihre Oberweite unter Kontrolle zu halten. Sachen gibt‘s. Und dass zufällig gerade auch noch die Handy-Kamera auf sie gerichtet ist, während gerade alles in genau diese Richtung zu purzeln droht? Passiert halt manchmal tatsächlich. Also ab damit auf Instagram. Was auch sonst?

Einfach da sein
Die gute Dame dürfte in der Fußball-Bubble in Paraguay längst Kultstatus genießen. Fans bitten um Fotos mit ihr, sie selbst macht es zum Geschäftsmodell – ähnlich wie Ivana Knöll in Kroatien – leicht bekleidet und tief dekolletiert zu Fußballspielen zu gehen oder diese via TV zu verfolgen und ...., ja was eigentlich? Da zu sein. Und dafür Hunderttausende Likes auf Instagram abzustauben.

Ach ja, es geht ja um Fußball. Paraguay spielt heute ab 23 Uhr im WM-Achtelfinale gegen Frankreich.

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So überzeugend, wie Frankreich mit seinem Supersturm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola und Desire Doue bisher durch die Fußball-WM spaziert ist, ist zu erwarten, dass Kollegin Olmedo heute von Kleidungs-logistischen Naturkatastrophen weitgehend verschont bleiben dürfte. Aber was weiß man.

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