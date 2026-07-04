Ägypten-Coach: Palästina-Flagge und die „Märtyrer“

Die Causa dürfte im Nachgang noch heiß werden. An sich gilt bei der WM Politik-Verbot. Das Propagieren von entsprechenden Botschaften ist untersagt. Dem Kollegen Hossam dürfte das nicht bewusst oder wurscht gewesen sein. Nach dem spektakulären Sieg im Elferschießen seiner Mannschaft gegen Australien im WM-Sechzehntelfinale zeigte er auf dem Spielfeld eine Palästinenser-Flagge, während er eine ägyptische Fahne um den Rücken gebunden hatte. Auf den Tribünen wurde die Geste von Fans bejubelt, wie Videos in sozialen Medien zeigen.