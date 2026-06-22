2,40 Euro pro Paket bremsen Online-Handel aus

Das Balkendiagramm zeigt die geschätzten Jahresumsätze ausgewählter Online-Plattformen in Millionen Euro, die von einer Paketabgabe ab 100 Millionen betroffen sein könnten. Amazon hat den mit Abstand höchsten Umsatz mit 3.418 Millionen Euro, gefolgt von Temu und Zalando mit jeweils rund 640 Millionen Euro. Refurbed liegt mit 90 bis 110 Millionen Euro am unteren Ende der Auswahl. Quelle: ECDB/Handelsverband.