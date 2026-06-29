Auch die algerischen Fans jubelten über unser 3:3

„Absolut im Sinne des Sports“

In den sozialen Medien tobt weiter eine hitzige Debatte über die letzten Minuten in Kansas City. Die einen feiern Mahrez als sehr fairen Sportsmann, andere sehen ihn als Verräter. Unter das Reel mit der Erklärung des algerischen Starspielers zu seinem Tor zum 3:2 auf dem Instagram-Kanal von Sportkrone schrieb ein User: „Er hat mit seinem Tor alles richtig gemacht. Hätten sie sich mit dem 2:2 abgegeben wäre es das zweite Gijon gewesen. Mahrez hat mit dem Treffer absolut im Sinne des Sports gehandelt.“ Ein anderer meinte: „Sport ist Sport und da wird nichts abgesprochen und schon gar nicht mit dem Gegner.“