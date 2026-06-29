Auch die algerischen Fans jubelten über unser 3:3

Auch die algerischen Fans im Stadion von Kansas City bejubelten das 3:3 von Sasa Kalajdzic. Sie wollten lieber gegen die Schweiz als gegen Spanien spielen. Auch bei Public Viewings in Algerien gab es große Freude über den späten Ausgleich von Österreich. In den sozialen Medien tobt weiter eine hitzige Debatte über die letzten Minuten in Kansas City.
Martin Wachter, Obmann des ÖFB-Fanclubs „Blutgruppe Rot-weiß-Rot“, war live in Kansas City dabei. Der Steirer erzählt: „Die algerischen Fans haben sich auch Vollgas über das 3:3 gefreut. Sie spielen im 1/16-Finale lieber gegen die Schweiz als gegen Spanien.“
Auch in Algerien bei Public Viewings gab es großen Jubel und Applaus für das Tor (siehe Instagram-Video oben). Auch der algerische Internet-Star Rifka flippte nach dem 3:3 ebenfalls vor Freude aus. Beim 3:2 hatte er fassungslos reagiert und gefragt: „Warum, Mahrez, warum“?
„Absolut im Sinne des Sports“
In den sozialen Medien tobt weiter eine hitzige Debatte über die letzten Minuten in Kansas City. Die einen feiern Mahrez als sehr fairen Sportsmann, andere sehen ihn als Verräter. Unter das Reel mit der Erklärung des algerischen Starspielers zu seinem Tor zum 3:2 auf dem Instagram-Kanal von Sportkrone schrieb ein User: „Er hat mit seinem Tor alles richtig gemacht. Hätten sie sich mit dem 2:2 abgegeben wäre es das zweite Gijon gewesen. Mahrez hat mit dem Treffer absolut im Sinne des Sports gehandelt.“ Ein anderer meinte: „Sport ist Sport und da wird nichts abgesprochen und schon gar nicht mit dem Gegner.“
„Fair Play sieht anders aus“
Die andere Seite hielt dagegen: „Wenn Algerien mit 300 Pässen ab der 70. Minute an der Mittellinie dem Gegner signalisiert, dass sie mit dem Unentschieden zufrieden sind, und auch Österreich darauf das Spiel gegen den Ball auf das Minimum reduziert und in der 93. Minute gedanklich schon in der Kabine ist, finde ICH (und diese Meinung muss keiner teilen) das Tor schon sehr fragwürdig im Sinne des Fair Play gegenüber Österreich.“ Weiters hieß es auch: „Fair Play sieht anders aus! Man kann einem Gegner, der offensichtlich das Unentschieden akzeptiert, nicht in den Rücken fallen!“
Es gab auch viele Sätze wie diesen hier: „Beschwer dich bei der FIFA und ihrem saublöden neuen System. Erst dadurch kommt so etwas überhaupt zustande.“
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