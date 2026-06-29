Fische in Alter Donau drohen jetzt zu ersticken

17 Wiener Badestellen – neun befinden sich an der Neuen Donau, sieben an der Alten Donau und eine am Mühlwasser – sind bei der Europäischen Union als „EU-Badegewässer“ gemeldet. Diese werden während der Badesaison alle zwei Wochen von der MA 39 untersucht. (Bild: Mario Urbantschitsch)