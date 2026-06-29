Fans, Bier, Hotdogs: Erste WM-Zahlen liegen vor

Zuschauerrekord von 1994 schon jetzt geknackt

Die 72 Spiele in der Vorrunde etwa wurden in den Stadien von insgesamt 4.644.549 Zuschauern besucht. Damit knackte das Turnier schon vor Beginn der K.o.-Phase den Zuschauerrekord der WM 1994 in den USA mit rund 3,6 Millionen Zuschauern. Mit einem Zuschauerschnitt von 64.508 Zuschauern kommt diese Weltmeisterschaft bisher allerdings nicht an jene von 1994 heran.