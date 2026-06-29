Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik von Anrainern

Feuerwerk lieferte Zündstoff nach Sonnwendfest

Niederösterreich
29.06.2026 18:00
Trotz Hitze kamen mehr als 1000 Besucher zur Sonnwendfeier, das Feuerwerk wurde bejubelt.
Trotz Hitze kamen mehr als 1000 Besucher zur Sonnwendfeier, das Feuerwerk wurde bejubelt.(Bild: Krone-Collage/Wagramer Eventverein)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Weil trotz Hitzewelle ein knapp zehnminütiges Feuerwerk in St. Pölten gezündet wurde, kochten die Emotionen hoch. Anrainer sprechen von „Ignoranz“, der Veranstalter verweist auf die Freigabe und Bereitschaft der Feuerwehr.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es dauerte knapp zehn Minuten, tauchte den Himmel in helles Licht, wurde mit Musik untermalt und erntete tosenden Applaus der mehr als 1000 Besucher: Mit einem großen Feuerwerk fand das traditionelle Sonnwendfest im St. Pöltner Stadtteil Wagram – das größte der Landeshauptstadt – seinen Höhepunkt.

„Auf Kosten von Mensch und Natur“
Doch nicht alle waren von dem Spektakel begeistert. Gerade in den sozialen Medien wurde das Abschießen der Pyrotechnik inmitten der Hitzewelle als unverantwortlich bezeichnet. „Das ist Ignoranz auf Kosten von Mensch und Natur“, meldeten sich auch Landeshauptstädter bei der „Krone“. Denn während die Stadt selbst auf ihrer Homepage auf die hohe Brandgefahr und das Verbot von offenem Feuer hinweise, würde sie ein aus Sicht der Kritiker hochriskantes Feuerwerk genehmigen. „Das ist grob fahrlässig. Glühende Feuerkügelchen rieselten hörbar auf unsere Autos, Straßen und Hausdächer nieder“, schildern Anrainer.

Der Veranstalter wehrt sich gegen die Vorwürfe. Das Feuerwerk sei von einer professionellen Firma abgefeuert worden, die Landespolizeidirektion habe dieses als zuständige Behörde genehmigt. „Die Letztentscheidung lag aber bei der Feuerwehr. Wäre es zu unsicher gewesen, wäre es nicht durchgeführt worden“, betont Thomas Schöffer, Obmann des Wagramer Vereins für Events (WAVE). Die Einsatzkräfte seien mit mehr als 20 Kameraden in Bereitschaft gestanden.

„Gehört einfach dazu“
„Feuerwerkskörper gehören zu einer Sonnwendfeier dazu, das sieht man auch in der Wachau“, so Schöffer. Die Veranstaltung sei jedenfalls ein voller Erfolg gewesen. „Wir haben viel positives Feedback bekommen. Kritik kommt leider von Leuten, die gar nicht vor Ort waren“, freut sich der Obmann im kommenden Jahr schon auf das 20-Jahr-Jubiläum des Events.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
29.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
270.264 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
185.753 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
153.551 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2426 mal kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
1932 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1228 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf