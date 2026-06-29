Feuerwerk lieferte Zündstoff nach Sonnwendfest

„Auf Kosten von Mensch und Natur“

Doch nicht alle waren von dem Spektakel begeistert. Gerade in den sozialen Medien wurde das Abschießen der Pyrotechnik inmitten der Hitzewelle als unverantwortlich bezeichnet. „Das ist Ignoranz auf Kosten von Mensch und Natur“, meldeten sich auch Landeshauptstädter bei der „Krone“. Denn während die Stadt selbst auf ihrer Homepage auf die hohe Brandgefahr und das Verbot von offenem Feuer hinweise, würde sie ein aus Sicht der Kritiker hochriskantes Feuerwerk genehmigen. „Das ist grob fahrlässig. Glühende Feuerkügelchen rieselten hörbar auf unsere Autos, Straßen und Hausdächer nieder“, schildern Anrainer.