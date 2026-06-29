Wegen dubioser Covid-Geschäfte: Anwalt vor Gericht

Wer sind die Täter, wer sind die Opfer?

Die Verteidigung hält dem eine völlig andere Version entgegen. Nicht die vier Angeklagten hätten getäuscht, sondern seien selbst getäuscht worden. Verantwortlich dafür sei ein Mitarbeiter des AMZ gewesen, der sich als bevollmächtigter Vertreter der Geschäftsführung ausgegeben habe – obwohl er dazu gar nicht berechtigt gewesen sei. Die Beschuldigten hätten darauf vertraut, dass sämtliche Verträge und Abrechnungen ordnungsgemäß seien. Von fehlenden Vollmachten oder internen Zuständigkeiten im AMZ hätten sie nichts gewusst. Für die Verteidiger ist deshalb klar: Wer selbst Opfer einer Täuschung geworden sei, könne nicht gleichzeitig vorsätzlich einen Betrug begangen haben.