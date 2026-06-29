Deutschland meldet immer mehr Hitzetote

Viele Deutsche sind aktuell auch in Krankenhäusern, darunter mehrere Kinder. In Trebgast in Bayern ist ein Vater seinem kleinen Sohn (5) ins Wasser hinterhergesprungen, nachdem ihm Badegäste gesagt hatten, dass dieser tauchen gehen wollte. Wie die „Bild“-Zeitung am Montag berichtete, habe der Bub reanimiert werden müssen und sei nun in einem Krankenhaus. Auch zwei Schwestern (15, 20) in Bayern wurden aus einem Baggersee gerettet. Zwei Männer hörten ihre Hilferufe, zogen sie aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Die 15-Jährige war zwischenzeitlich in Lebensgefahr.