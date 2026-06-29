England-Legende Lineker zerlegt die Deutschen

„Ich denke, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe“, urteilte England-Legende Gary Lineker nach dem 1:2 des DFB-Teams gegen Ecuador in der französischen „L’Équipe“. Deutschland-Stürmer Kai Havertz reagierte sauer ...
„Jeder kann seine Meinung haben. Klar, bei so einem Turnier fangen viele Leute an, über einen zu sprechen. Ich glaube, da hört keiner groß hin“, so Havertz bei der Pressekonferenz angesprochen auf die Kritik des Briten.
„Dann reicht es irgendwann mal“
Und weiter: „Wir haben schon viele Experten in unserem eigenen Land – wenn es in anderen Ländern auch anfängt, dann reicht es irgendwann mal. Es ist immer einfach, von außen auf uns einzuhauen. Aber mich interessiert das wirklich null.“
Keine Probleme
Doch Lineker ist mit Blick auf ein mögliches Achtelfinale sicher: „Frankreich kann sich problemlos für das Viertelfinale qualifizieren.“ Denn: „Deutschland lebt von seiner Vergangenheit. Denkt daran, dass es bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht einmal die Gruppenphase überstanden hat.“
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