Lob für Lohnnebenkosten-Senkung, FPÖ: „Sparpaket“

Grünen kritisieren Umverteilung von unten nach oben

Deutlich schärfer fällt die Reaktion der Grünen aus. Klubobfrau Leonore Gewessler wirft der Regierung vor, zentrale Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit zu missachten. „Mehr Gerechtigkeit im Budget wäre einfach: Wer mehr hat, trägt mehr bei. Doch die Koalition droht, diesen Grundsatz umzudrehen – gekürzt wird bei der Mitte der Gesellschaft. Und wer Millionen oder Milliarden erbt, kann sich zurücklehnen. Das ist nicht vernünftig sparen, sondern Umverteilung von unten nach oben. Es geht besser. Machen Sie Österreich fairer, anstatt das Leben der Menschen schwerer“, richtet sie sich an die Verhandlerinnen und Verhandler.