Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reaktionen auf Budget

Lob für Lohnnebenkosten-Senkung, FPÖ: „Sparpaket“

Innenpolitik
27.04.2026 22:42
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Die Einigung auf die Grundzüge des Doppelbudgets sorgt für unterschiedliche Reaktionen: Während die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer Entlastungen begrüßen, kommt aus der Opposition scharfe Kritik an Verteilung und Prioritäten. Warum die Pläne schon jetzt für Spannungen sorgen.

0 Kommentare

Nach der Einigung der Bundesregierung auf die Grundzüge des Doppelbudgets für die kommenden zwei Jahre fallen die ersten Reaktionen unterschiedlich aus.

Industriellenvereinigung fast zufrieden
Aus der Industriellenvereinigung hört man, dass insbesondere die geplante Senkung der Lohnnebenkosten, als wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts gesehen wird. Ein „Wermutstropfen“ sei allerdings die vorgesehene Gegenfinanzierung. Dass ein Teil der Entlastung durch höhere Belastungen für Unternehmen – etwa über eine Anhebung der Körperschaftsteuer (KöSt) für Gewinne von mehr als einer Million Euro – kompensiert werden soll, wird ebenso wie die Verlängerung der Bankenabgabe kritisch betrachtet.

Als „starkes Signal für mehr Wettbewerbsfähigkeit“ lobt die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028. Dies sei ein wichtiger Schritt zur spürbaren Entlastung der Betriebe. „Das ist ein positives Signal für den Standort Österreich. Jeder Schritt zur Senkung der Lohnnebenkosten stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und sichert Arbeitsplätze“, betont Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

ÖGB sieht „Stabilität“
Mit Wohlwollen hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) die Einigung um das Doppelbudget aufgenommen. Dieses sei ein „wichtiger Schritt zur Sicherung von Stabilität in wirtschaftlich unsicheren Zeiten“, findet ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „In einer Phase globaler Krisen und wirtschaftlicher Verwerfungen ist es richtig, für Planungssicherheit zu sorgen.“ Entscheidend dabei sei aber, dass die Konsolidierung fair verteilt werde. Breite Schultern sollten stärker beitragen. Bei der Einnahmenseite gebe es noch Luft nach oben.

Grünen kritisieren Umverteilung von unten nach oben
Deutlich schärfer fällt die Reaktion der Grünen aus. Klubobfrau Leonore Gewessler wirft der Regierung vor, zentrale Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit zu missachten. „Mehr Gerechtigkeit im Budget wäre einfach: Wer mehr hat, trägt mehr bei. Doch die Koalition droht, diesen Grundsatz umzudrehen – gekürzt wird bei der Mitte der Gesellschaft. Und wer Millionen oder Milliarden erbt, kann sich zurücklehnen. Das ist nicht vernünftig sparen, sondern Umverteilung von unten nach oben. Es geht besser. Machen Sie Österreich fairer, anstatt das Leben der Menschen schwerer“, richtet sie sich an die Verhandlerinnen und Verhandler.

Zudem kritisiert Gewessler zudem die Prioritätensetzung der Regierung: „Die Regierung hat Milliarden für eine Autobahn durchs Naturschutzgebiet – aber bei Familien und Pensionistinnen und Pensionisten wird gekürzt. Das ist keine Prioritätensetzung, das ist eine Ungerechtigkeit. Die Menschen wollen nicht draufzahlen, damit die Politik ihre Natur ruinieren kann.“

FPÖ ortet „Kuhhandel“
Kein gutes Haar ließen auch die Freiheitlichen an den Eckpunkten des Doppelbudgets. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ortete ein „milliardenschweres Sparpaket auf dem Rücken der Pensionisten, Arbeitnehmer und der jungen Generation“ und gleichzeitig produziere die Regierung damit das „nächste Schuldenchaos“.

Schnedlitz vermutet einen „Kuhhandel“. Die SPÖ habe die Pensionisten für „angeblich künftige Vorteile der Unternehmer verscherbelt“. Aber die Unternehmer hätten gar nichts davon, „weil das Einzige, was die ÖVP zusammenbringt“, sei „die nächste Ankündigung für das Jahr 2028“. Bis dahin fahre die Wirtschaft „längst unverschuldet gegen die Wand“. Zudem belaste die ÖVP die Wirtschaft mit einer „höheren Konzernsteuer“.

Lesen Sie auch:
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Banken zahlen drauf
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
27.04.2026
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
25.04.2026

Damit zeichnen sich bereits vor den Detailverhandlungen klare Konfliktlinien ab: Während die Wirtschaft vor allem auf Entlastungen blickt und deren Finanzierung hinterfragt, sehen die Grünen soziale Schieflagen und eine aus ihrer Sicht falsche Schwerpunktsetzung im Budgetkurs der Regierung. Die FPÖ kritisiert vor allem die Kürzung bei den Pensionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
27.04.2026 22:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
127.667 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
119.591 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
118.489 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1770 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1432 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1104 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Mehr Innenpolitik
Reaktionen auf Budget
Lob für Lohnnebenkosten-Senkung, FPÖ: „Sparpaket“
Zu Besuch bei Trump
König Charles und Camilla auf heikler US-Mission
Banken zahlen drauf
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
Dramatisches Dinner
Schüsse bei Trump: Gericht sieht Mordversuch
„Netter“ Witz?
Umstrittene US-Behörde ICE soll bald NICE heißen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf