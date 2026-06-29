Prohaska verrät Rezept fürs Wunder gegen Spanien

Das 0:9 von Valencia beendete 1999 seine Teamchef-Karriere. Keiner weiß besser, wie gefährlich die Spanier sein können, als Herbert Prohaska. Der „Krone“-Kolumnist glaubt trotzdem, dass Österreich im K.-o.-Duell am Donnerstag zum WM-„Wunder“ fähig ist – und zwar mit diesem Rezept ...
Wenn es um Spanien geht, werde ich natürlich vor allem mit einer Partie in Verbindung gebracht. Das 0:9 von Valencia 1999, mein letztes Spiel als Teamchef, gehört zu meiner Karriere genau wie meine schönen Erfolge. Einen hatte ich als Spieler gegen Spanien. In meinem ersten WM-Match haben wir 1978 2:1 gewonnen.
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