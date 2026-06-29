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Prohaska verrät Rezept fürs Wunder gegen Spanien

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 17:35
Prohaska sieht Spanien nicht in der Form der letzten EM, wie auch ein 0:0 gegen Kap Verde ...
Prohaska sieht Spanien nicht in der Form der letzten EM, wie auch ein 0:0 gegen Kap Verde zeigte.(Bild: Krone KREATIV/AFP/ROBERTO SCHMIDT, Imre Antal)
Porträt von Herbert Prohaska
Von Herbert Prohaska

Das 0:9 von Valencia beendete 1999 seine Teamchef-Karriere. Keiner weiß besser, wie gefährlich die Spanier sein können, als Herbert Prohaska. Der „Krone“-Kolumnist glaubt trotzdem, dass Österreich im K.-o.-Duell am Donnerstag zum WM-„Wunder“ fähig ist – und zwar mit diesem Rezept ...

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Wenn es um Spanien geht, werde ich natürlich vor allem mit einer Partie in Verbindung gebracht. Das 0:9 von Valencia 1999, mein letztes Spiel als Teamchef, gehört zu meiner Karriere genau wie meine schönen Erfolge. Einen hatte ich als Spieler gegen Spanien. In meinem ersten WM-Match haben wir 1978 2:1 gewonnen.

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