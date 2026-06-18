Nächste Insolvenz in der angeschlagenen Baubranche

In der Baubranche, die sich nur langsam erholt, folgt eine Konkursmeldung auf die nächste: Am Donnerstag musste die regiofin Bau GmbH mit Verbindlichkeiten in der Höhe von 7,66 Millionen Euro Insolvenz anmelden.
Das Salzburger Bauunternehmen regiofin Bau GmbH besteht seit dem Jahr 2015. Das Kerngeschäft war bisher die Vermietung und der Verkauf von Immobilien. Am Donnerstag wurde laut Creditreform und Alpenländischem Kreditorenverband ein Konkursverfahren eröffnet.
Die Verbindlichkeiten liegen bei 7,6 Millionen Euro, davon entfallen knapp sechs Millionen Euro auf die Hausbank. Als Hauptursachen für die Turbulenzen werden mangelhafte Bauleistungen sowie generell der Einbruch in der Immobilienbranche genannt. Eine enge Zusammenarbeit mit der ebenfalls insolventen MPI Bau Gesellschaft mbH sei problematisch gewesen, heißt es.
Von der Insolvenz sind 15 Gläubiger betroffen. Beschäftigte gibt es keine mehr. Eine Weiterführung der Firma wird nicht angestrebt.
Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die Dorfleben 95 GmbH – ebenso Salzburger Immobilienfirma – mit Verbindlichkeiten von 3,1 Millionen Euro in die Pleite schlitterte.
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