Nächste Insolvenz in der angeschlagenen Baubranche

Die Verbindlichkeiten liegen bei 7,6 Millionen Euro, davon entfallen knapp sechs Millionen Euro auf die Hausbank. Als Hauptursachen für die Turbulenzen werden mangelhafte Bauleistungen sowie generell der Einbruch in der Immobilienbranche genannt. Eine enge Zusammenarbeit mit der ebenfalls insolventen MPI Bau Gesellschaft mbH sei problematisch gewesen, heißt es.