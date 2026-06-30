„Komme mit vielen Dingen von ihm nicht zurecht“

Julian Nagelsmann hätte als DFB-Trainer der Heilsbringer sein sollen, stattdessen geht die WM-Mission nach hinten los. Im „Krone“-WM-Studio sprechen Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer über die Ursachen des deutschen Dilemmas, Versäumnisse in der Entwicklung und die zukünftige Trainer-Frage beim vierfachen Weltmeister!