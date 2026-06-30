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Zwei Kanadier und ein Finne für Ländle-Pioneers

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30.06.2026 10:55
Der finnische Verteidiger Roni Allen (l.) wird auch in der neuen Saison für die Pioneers ...
Der finnische Verteidiger Roni Allen (l.) wird auch in der neuen Saison für die Pioneers Vorarlberg auflaufen.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Stück für Stück wird bei den Pioneers Vorarlberg das Kader-Puzzle für die neue ICE Hockey League-Saison zusammengefügt. Am Montag wurden zwei kanadische Angreifer präsentiert, am Dienstag wurde die Vertragsverlängerung mit einem finnischen Defender bekannt.

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Während es für den 23-jährigen Kanadier Noah Serdachny die erste Europa-Station ist, machte sein Landsmann Blake Murray 2020/21 schon 16 Spiele bei Surahammars IF in Schweden. Der 24-Jährige war 2019 als Nummer 183 im NHL-Draft von den Carolina Hurricanes gepickt worden. Zu mehr als 20 Partien im AHL-Farmteam, den Chichago Wolves, reichte es aber nicht.

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In der Defensive haben die Vorarlberger nun fünf Mann unter Vertrag: Nach den zwei jungen Österreichern Mathias Mader und Leo Woborsky, sowie den Kanadiern Anthony Costantini und Brycen Martin ist auch wieder der Finne Roni Allén mit von der Partie. Der 27-Jährige aus Rovaniemi machte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten 69 Partien für die Feldkircher und scorte dabei drei Tore und 19 Assists.

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