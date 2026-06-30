Zwei Kanadier und ein Finne für Ländle-Pioneers

Allén geht in seine dritte Saison als Pioneer

In der Defensive haben die Vorarlberger nun fünf Mann unter Vertrag: Nach den zwei jungen Österreichern Mathias Mader und Leo Woborsky, sowie den Kanadiern Anthony Costantini und Brycen Martin ist auch wieder der Finne Roni Allén mit von der Partie. Der 27-Jährige aus Rovaniemi machte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten 69 Partien für die Feldkircher und scorte dabei drei Tore und 19 Assists.