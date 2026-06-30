Vater und Kind bei Traktorunfall schwer verletzt

Ein Traktor geriet am Montagabend in Niederösterreich auf das Straßenbankett und überschlug sich. Der 36-jährige Vater und sein dreijähriger Sohn waren eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen.
Bei einem Traktorunfall im Raum St. Valentin, Bezirk Amstetten, wurde am Montagabend ein Dreijähriger schwer verletzt. Der Bub war ebenso wie sein 36-jähriger Vater nach einem Überschlag der Zugmaschine im Kfz eingeklemmt worden. Das Kind und der ebenfalls schwer verletzte Mann wurden von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz geflogen, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.
Ereignet hatte sich der Unfall am Montag gegen 20 Uhr. Der 36-Jährige dürfte mit dem Traktor auf das Straßenbankett geraten sein, ein Überschlag der Zugmaschine war die Folge. Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ und „Christophorus 15“.
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