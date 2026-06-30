Vater und Kind bei Traktorunfall schwer verletzt

Bei einem Traktorunfall im Raum St. Valentin, Bezirk Amstetten, wurde am Montagabend ein Dreijähriger schwer verletzt. Der Bub war ebenso wie sein 36-jähriger Vater nach einem Überschlag der Zugmaschine im Kfz eingeklemmt worden. Das Kind und der ebenfalls schwer verletzte Mann wurden von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz geflogen, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.