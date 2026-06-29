Schlaganfall hinter Gittern: Polizisten angeklagt

Auf Hals von Opfer gekniet

Und das laut Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf eine besonders brutale Art und Weise. Zur Fixierung soll sich der 44-Jährige auf den Nacken und Hals des Mannes gekniet haben. Die schwerwiegenden Folgen waren nicht sofort klar. Doch in der Zelle des Personenanhaltezentrums Roßauer Lände im 9. Bezirk erlitt der Festgenommene einen Schlaganfall. Alle typischen Symptome traten auf: Er konnte schwer atmen, kaum sehen oder sprechen, musste erbrechen und mehr.