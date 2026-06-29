„Erfindungen!“ Teamchef von Tschechien muss gehen

Beide Seiten hätten sich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt, teilte der tschechische Fußball-Verband am Montag mit. Koubek hatte die Tschechen seit Dezember trainiert und über das Play-off zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren geführt. Er habe sich entschieden, seinen Rücktritt anzubieten, sagte Koubek laut Verbands-Aussendung.