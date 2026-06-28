Herzog in Jubeltraube: „Mein Anzug ist zerrissen“

„Ich muss ein paar Spieler verklagen, ich glaube, mein Anzug ist jetzt zerrissen“, gab es auch bei ORF-Experte Andreas Herzog nach dem Tor von „Joker“ Sasa Kalajdzic in der 96. Minute zum 3:3 kein Halten mehr.
Andreas Herzog war mittendrin in der Jubeltraube in Kansas City. „Dass in der letzten Sekunde der Lange trifft, absolut top!“ Die ÖFB-Legende strahlte nach dem rot-weiß-roten Einzug in die K.-o.-Phase, meinte jedoch zum Ballgeschiebe kurz vor der dramatischen Nachspielzeit bei Österreichs 3:3 gegen Algerien: „Ich habe noch nie so einen Hundskick kommentiert!“
Österreich war nach dem Tor von Riyad Mahrez in der 93. Minute schon so gut wie draußen – doch dann gab's die Erlösung. „So eine Spannung. Schöner hätte es nicht laufen können. Dass wir da nochmal zurückkommen, ist fantastisch.“
Es wäre „ein Wahnsinn gewesen, nach so einem Spiel auszuscheiden. Für alle in Österreich war das heute ein absolutes Highlight“, so Herzog, der aufgrund des Ballgeschiebes jedoch auch von einem „komischen Spiel“ sprach.
Spanien? „Dann wird’s ganz, ganz schwer“
Nun geht es im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Los Angeles gegen einen absoluten Topfavoriten. „Heute ist alles wurscht, Spanien wartet, die werden von dem heutigen Spiel aber nicht viel mitnehmen können.“ Und der „Krone“-Kolumnist warnt: „Wenn wir so gegen Spanien spielen, wird’s ganz, ganz schwer.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.