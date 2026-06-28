Herzog in Jubeltraube: „Mein Anzug ist zerrissen“

Spanien? „Dann wird’s ganz, ganz schwer“

Nun geht es im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Los Angeles gegen einen absoluten Topfavoriten. „Heute ist alles wurscht, Spanien wartet, die werden von dem heutigen Spiel aber nicht viel mitnehmen können.“ Und der „Krone“-Kolumnist warnt: „Wenn wir so gegen Spanien spielen, wird’s ganz, ganz schwer.“