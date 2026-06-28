WM-Wahnsinn: ORF-Kommentator flippt völlig aus

Unfassbar! Nach dem Gegentreffer zum 2:3 in der 93. Minute herrschte Schockstarre bei den Österreichern. Doch einen allerletzten Angriff gegen Algerien gab es noch. Eine lange Flanke an den zweiten Pfosten, wo Michael Gregoritsch noch einmal zur Mitte köpfelte und da stand Sasa Kalajdzic goldrichtig. Der Stürmer nickte ein – dann gab es kein Halten mehr.