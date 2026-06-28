WM-Wahnsinn: ORF-Kommentator flippt völlig aus

Rot-weiß-roter WM-Wahnsinn in Kansas City: In der allerletzten Sekunde köpfelte Sasa Kalajdzic Österreich ins WM-Sechzehntelfinale und ließ nicht nur die heimischen Fußballfans, sondern auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth völlig ausflippen.
Unfassbar! Nach dem Gegentreffer zum 2:3 in der 93. Minute herrschte Schockstarre bei den Österreichern. Doch einen allerletzten Angriff gegen Algerien gab es noch. Eine lange Flanke an den zweiten Pfosten, wo Michael Gregoritsch noch einmal zur Mitte köpfelte und da stand Sasa Kalajdzic goldrichtig. Der Stürmer nickte ein – dann gab es kein Halten mehr.
„Bist du deppert“, schrie ORF-Kommentator Daniel Warmuth in sein Mikro (unten im Video). „Ich habe so etwas noch nicht erlebt! Aus! Ich kann nicht mehr!“ So ging es wohl allen österreichischen Anhängern – was für ein Happy End!
Nun gegen Topfavorit
Erstmals seit 44 Jahren steht Österreich bei der WM wieder in einer K.-o.-Phase. Nun wartet das Duell mit Topfavorit Spanien.
Doch bereits jetzt steht fest: Dieses unfassbare Finish gegen Algerien wird in die Geschichte eingehen und wohl kein rot-weiß-roter Fußballfan mehr vergessen.
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