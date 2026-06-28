„Sowas noch nie erlebt!“ Auch Rangnick fassungslos

Dabei schien es nach dem 2:2 auf einen „Waffenstillstand“ hinauszulaufen – immerhin reichte ein Remis sowohl den Algeriern als auch den Österreichern zum Weiterkommen. Dass Riyad Mahrez in der 93. Minute dann noch einen Treffer erzielte, war ein Schock. „Wir haben dann schnell den Wechsel vollzogen“, erklärt Rangnick, der dabei ein goldenes Händchen bewies. Denn es war Sasa Kalajdzic den der 67-Jährige brachte – und der schaffte in der letzten Sekunde noch den erlösenden Ausgleich.