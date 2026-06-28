„500 Watschn – muss vielleicht mit Doc ins Spital“

Völliger Wahnsinn

„Ich weiß gar nicht, was passiert ist“, war Kalajdzic im ORF-Interview zunächst noch ganz baff. Tatsächlich mutet es unglaublich an, was in dieser Partie, vor allem aus seiner Sicht, alles passiert war. 89 Minuten war Österreich praktisch fix im Sechzehntelfinale gestanden. Dann doch noch der Lucky Punch von Algerien – 3:2, Österreich draußen. Dachten alle. Denn dann kam die allerletzte Aktion des Spiels und der große Auftritt des eingewechselten Kalajdzic: Weite Flanke in den 16er, Michael Gregoritsch köpfelt auf, Kalajdzic ist zur Stelle und macht per Kopf den entscheidenden Treffer. 3:3, Österreich steigt doch noch auf.