Alaba-Traumpass! Arnautovic kommt 50er immer näher

Rund eine halbe Stunde passierte nichts – und dann jubelte plötzlich Österreich! In der 28. Minute spielte David Alaba einen sensationellen Pass hinter die Abwehrkette der Algirier. Marko Arnautovic kam vor Algerien-Keeper Oussama Benbot frei zum Abschluss und legte den Ball beim Goalie vorbei. 1:0 für Österreich – ein enorm wichtiger Treffer!