Alaba-Traumpass! Arnautovic kommt 50er immer näher

Aus dem Nichts! Marko Arnautovic hat im alles entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Algerien das ÖFB-Team mit 1:0 in Führung gebracht.
Rund eine halbe Stunde passierte nichts – und dann jubelte plötzlich Österreich! In der 28. Minute spielte David Alaba einen sensationellen Pass hinter die Abwehrkette der Algirier. Marko Arnautovic kam vor Algerien-Keeper Oussama Benbot frei zum Abschluss und legte den Ball beim Goalie vorbei. 1:0 für Österreich – ein enorm wichtiger Treffer!
Es war der 49. Treffer von „Arnie“ im Nationalteam-Trikot. Unser Rekordtorschütze ist nicht zu stoppen und kommt dem 50er immer näher.
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