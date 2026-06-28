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Gegentreffer vor Pause

Algerier tanzt – da sieht ÖFB-Elf nicht gut aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 04:52
Rafik Belghali traf zum 1:1.
Rafik Belghali traf zum 1:1.(Bild: AFP/CHARLOTTE WILSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da hat Österreichs Abwehr gar nicht gut ausgesehen! Beim Treffer des Algeriers Rafik Balghali zum 1:1 im alles entscheidenden WM-Gruppenspiel gab es nur sehr wenig Gegenwehr.

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Man muss ehrlich sein – dieser Treffer hatte sich angebahnt. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Algerien immer stärker. In Minute 45 sprang der Ball – aus rot-weiß-roter Sicht unglücklich – von der rechten Corner-Fahne wieder ins Feld.

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ÖFB-Kicker rutschen ins Leere
Die Folge: Philipp Mwene verlor den Zweikampf gegen Riyad Mahrez, der Rafik Belghali in Szene setzte. Der Rechtsverteidiger tanzte durch die Abwehr, ließ gleich mehrere Österreicher stehen und ins Leere rutschen und überwand schließlich Goalie Alexander Schlager.

Rafik Belghali jubelt.
Rafik Belghali jubelt.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)

1:1 – alles war wieder offen!

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