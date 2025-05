Nach Einsturz-Tragödie: Serben fordern Neuwahlen

“Kampf geht in neue Phase“

Vergangene Woche hatten die größten Gewerkschaften des Landes erstmals gemeinsam mit den Studenten gegen die Regierung demonstriert. Am Tag der Arbeit (1. Mai) waren vorige Woche mehrere tausend Menschen in der Hauptstadt Belgrad und in der zweitgrößten Stadt Novi Sad, wo sich das Unglück ereignet hatte, auf die Straße gegangen.