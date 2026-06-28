Wenn der Ortschef den Gott im „Jedermann“ gibt

„Jedermann-Stoff kommt nie aus der Mode“

In der Fassung von Felix Mitterer wird das zeitlose Thema, das jeden betreffen kann, in die Jetzt-Zeit transferiert. Der Jedermann ist Generaldirektor eines Rüstungskonzerns, die Buhlschaft seine Sekretärin. Er ist auch ein verheirateter Mann, steht zwischen zwei Frauen, bis seine Gattin Suizid begeht und bei seinem Fest, das mehr und mehr zum Totentanz wird, wieder auf die Bühne tritt.