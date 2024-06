Seebühne Seeham verwandelt sich in ganze Welt

In nur 80 Tagen kann man von Seeham aus bald um die Welt reisen. Genauer gesagt: Von der Seebühne Seeham aus. Gezeigt wird dort im heurigen Kultursommer nämlich das Theaterstück „In 80 Tagen um die Welt“ in einer Inszenierung von Gerard Es. Der Regisseur erzählte der „Krone“ vorab, wie er das Publikum auf die kulturell vielfältige Reise mitnehmen will. „Unser Bühnenbild ist vorerst eher neutral. Mit riesigem technischen Aufwand, also mit Licht und Projektionen, verwandelt es sich dann in die verschiedenen Kontinente dieser Welt.“