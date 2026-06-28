WM-Wahnsinn! Aber Sorgen um ÖFB-Kapitän Alaba

Nach dem 2:3 durch Riyad Mahrez in der Nachspielzeit hatte das ÖFB-Team plötzlich das WM-Aus vor Augen. Doch ein Treffer des eingewechselten Sasa Kalajdzic in letzter Sekunde ließ alle Dämme brechen. Österreich zieht als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale gegen Spanien ein (Donnerstag ab 21 Uhr im sportkrone.at-Liveticker). Ob Alaba im Kracher mitwirken kann, muss sich aber erst zeigen.