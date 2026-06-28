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Rangnick muss wechseln

WM-Wahnsinn! Aber Sorgen um ÖFB-Kapitän Alaba

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 05:35
David Alaba musste angeschlagen vom Platz.
David Alaba musste angeschlagen vom Platz.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Sorgen um David Alaba! Kurz nach dem erneuten Ausgleich der Algerier im WM-Showdown musste auch noch der ÖFB-Kapitän angeschlagen vom Platz. Die dramatischen Schlussminuten musste der Abwehrchef von der Seitenlinie aus betrachten. 

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Bittere Minuten für das ÖFB-Team! Gerade musste Österreich gegen Algerien den erneuten Ausgleichstreffer (2:2) durch Riyad Mahrez verkraften (60.) und dann hatte auch noch Alaba mit Schmerzen zu kämpfen. 

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Sabitzer nun Kapitän
Trotz der heiklen Spielphase – Österreich durfte sich keine Niederlage gegen Algerien leisten, wenn man ins Sechzehntelfinale gegen Spanien einziehen wollte – wollte Teamchef Ralf Rangnick kein Risiko eingehen und nahm seinen Kapitän vom Platz. 

Alaba hatte offenbar Probleme am hinteren Oberschenkel. Ersetzt wurde der Routinier durch Kevin Danso. Die Kapitänsbinde hatte unterdessen Marcel Sabitzer übernommen. In einer dramatischen Schlussphase wurden dann auch noch die Nerven des angeschlagenen Routiniers arg strapaziert. 

Nach dem 2:3 durch Riyad Mahrez in der Nachspielzeit hatte das ÖFB-Team plötzlich das WM-Aus vor Augen. Doch ein Treffer des eingewechselten Sasa Kalajdzic in letzter Sekunde ließ alle Dämme brechen. Österreich zieht als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale gegen Spanien ein (Donnerstag ab 21 Uhr im sportkrone.at-Liveticker). Ob Alaba im Kracher mitwirken kann, muss sich aber erst zeigen. 

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