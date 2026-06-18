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Dream Security

Firma von Kurz mit drei Milliarden Dollar bewertet

Wirtschaft
18.06.2026 10:45
Der reichste Altkanzler expandiert mit seinem Cyber-Unternehmen.
Der reichste Altkanzler expandiert mit seinem Cyber-Unternehmen.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Das Cyberunternehmen Dream von Altkanzler Sebastian Kurz holt sich 260 Millionen Dollar von Investoren. Die Bewertung liegt nun bei rund drei Milliarden Dollar. Das Unternehmen sei ein „führendes KI-Unternehmen für Staaten und kritische Infrastruktur“ – Unabhängigkeit von den USA und China ist das Ziel.

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Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz reitet auf der KI-Welle. Derzeit ist die gesamte Tech-Branche in einer Hype-Stimmung, die scheinbar unendlichen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz lassen die Fantasien der Investoren aufblühen. Ein Profiteur ist auch das Cybersicherheitsunternehmen Dream Security, das mit Künstlicher Intelligenz gegen virtuelle Bedrohungen kämpft.

260 Millionen Dollar Finanzspritze
Das Unternehmen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Shalev Hulio, dem NSO-Gründer und Erfinder der Spionagesoftware Pegasus, holt sich nun erneut frisches Kapital von Investoren. 260 Millionen Dollar fließen in das Wachstum des Unternehmens. Dahinter steht eine bunte Runde aus Geldgebern, wie etwa die israelisch-amerikanische Group 11 des Investors Dovi Francis, die seit der Gründung führend an Bord ist. Neu ist Bicycle Capital, ein vor allem auf Schwellenländer fokussierter Fonds, der das weltweite Wachstum ermöglichen soll.

Auch der Tech-Investor Antler aus Norwegen steigt neu ein. Bain Capital, einer der größten Fonds weltweit, der bereits Firmen wie Burger King oder Linkedin hervorbrachte, ist hingegen wie schon bei der letzten Investmentrunde mit einer größeren Summe investiert, ebenso wie James Rothschild aus der bekannten Unternehmerdynastie.

Shalev Hulio und Sebastian Kurz gründeten das Unternehmen.
Shalev Hulio und Sebastian Kurz gründeten das Unternehmen.(Bild: DREAM/eclipse media)

„Wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen“, sagt Kurz. Er warnt vor kritischen Abhängigkeiten von anderen Staaten wie China oder den USA. Das Tech-Unternehmen Dream ermöglicht, dass Staaten die gesamte KI-Infrastruktur besitzen, betreiben und kontrollieren können. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, um mittels KI Sicherheitslücken zu schließen, wichtige Daten zu verknüpfen und Schwachstellen aufzudecken. Der europäische Hauptsitz von Dream befindet sich in Wien.

Es ist die bisher größte Investmentrunde für Dream. 2023 gab es zwei Finanzierungen von gesamt 54 Millionen Dollar. 2025 gelangten dann unter der Führung von Bain Capital frische 100 Millionen Dollar in das Unternehmen. Die Bewertung beträgt nun drei Milliarden Dollar. Damit hat 15-Prozent-Eigentümer Kurz – zumindest am Papier – ein Vermögen von fast einer halben Milliarde Dollar. 

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Kurz langfristig an Projekt gebunden
Eine langfristige Perspektive ist auch ein Börsengang, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Kurz, der dadurch zum reichsten Ex-Kanzler wurde, scheint sich dem Projekt langfristig verschrieben zu haben. Eine Rückkehr in die Politik ist daher gerade kein Thema, auch wenn er immer wieder mit dem politischen Parkett liebäugelt.

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