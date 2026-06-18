Firma von Kurz mit drei Milliarden Dollar bewertet

„Wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen“, sagt Kurz. Er warnt vor kritischen Abhängigkeiten von anderen Staaten wie China oder den USA. Das Tech-Unternehmen Dream ermöglicht, dass Staaten die gesamte KI-Infrastruktur besitzen, betreiben und kontrollieren können. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, um mittels KI Sicherheitslücken zu schließen, wichtige Daten zu verknüpfen und Schwachstellen aufzudecken. Der europäische Hauptsitz von Dream befindet sich in Wien.